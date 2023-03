Mulheres em zonas de risco enfrentam 'crise na saúde reprodutiva' na Síria

Um relatório publicado nesta terça-feira (14) apontou que o conflito na Síria e os ataques a hospitais tiveram um "impacto desproporcional" na saúde reprodutiva de mulheres e meninas no noroeste deste país devastado pela guerra e controlado por rebeldes.



Coautor deste estudo divulgado por quatro organizações, Houssam al-Nahhas destacou que os "doze anos de impunidade por ataques à assistência médica exacerbaram uma crise na saúde sexual e reprodutiva na Síria".



O relatório foi possível graças à ajuda de várias organizações, entre elas o Comitê Internacional de Resgate (IRC, na sigla em inglês) e a Physicians for Human Rights.



"O direito fundamental à saúde - incluindo poder dar à luz com segurança, trazer uma nova vida ao mundo - tem sido violado rotineiramente no noroeste da Síria, onde muitas bombas caíram sobre hospitais", acrescentou.



Responsável pela morte de milhares de pessoas no mês passado, o terremoto na Turquia e na Síria acelerou "o colapso do frágil sistema de saúde" na região, destaca o texto.



Um aumento dos deslocamentos e os danos na precária infraestrutura de saúde "provavelmente terão um impacto em cerca de 148.000 mulheres grávidas, das quais 37.000 darão à luz nos próximos três meses", detalha o relatório com base em dados da ONU.



Para a representante da Síria no IRC, Tanya Evans, o estudo mostra "o impacto desproporcional que o conflito continua tendo sobre mulheres e meninas no noroeste da Síria".