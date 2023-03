Dois tunisianos são condenados à morte por ataque à embaixada dos EUA em Túnis

Dois tunisianos foram condenados à morte por cumplicidade em um atentado em 2020 em frente à embaixada dos Estados Unidos, uma sentença que será convertida em prisão perpétua, graças a uma moratória nas execuções - informou a imprensa nesta terça-feira (14).



Em 6 de março de 2020, dois homens-bomba atacaram uma unidade policial em frente à embaixada dos Estados Unidos nos arredores de Túnis.



Além de seus dois autores, que estava em uma moto, o ataque custou a vida de um policial. Outros quatro policiais uniformizados e um civil ficaram feridos.



Cinco indivíduos foram processados por cumplicidade com o atentado. O gabinete especializado em assuntos terroristas da Tunísia condenou dois deles à morte, e um terceiro, à prisão perpétua, noticiou a mídia tunisiana.



Os outros dois réus foram condenados a três e quatro anos de prisão, respectivamente, segundo as mesmas fontes.



Não foi possível entrar em contato com o porta-voz do Ministério Público da Tunísia até o momento.



A Tunísia observa uma moratória sobre as execuções em Túnis desde 1991.