Grupo francês Vivendi negocia venda do segundo maior grupo editorial do país

O grupo audiovisual francês Vivendi anunciou que mantém "negociações exclusivas" com um consórcio fundado por um bilionário tcheco, o International Media Invest (IMI), para vender o segundo maior grupo editorial do país, Editis.



A empresa deve realizar a operação de venda para poder assumir outro gigante do setor, o grupo Lagardère, diante das exigências da Comissão Europeia, que pretende evitar monopólios na França.



Vivendi é um grupo com ramificações nos setores de imprensa, televisão, publicidade e cinema, controlado em quase 30% por um dos homens mais ricos da França, o empresário Vincent Bolloré.



Vivendi já tem sob seu controle 57% da Lagardère.



Para controlar eventualmente toda a Lagardère, a Vivendi quer primeiro comprar sua subsidiária editorial, a Hachette.



Para comprar a Hachette, a Vivendi tem que vender seu próprio polo editorial Editis, que tem quase 50 selos, como Robert Laffont, Plon ou Julliard.



O grupo IMI é uma filial do conglomerado CMI, fundado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, já presente na França.



Kretinsky tem entre seus títulos importantes as revistas Elle e Marianne, assim como participação nos jornais de esquerda Le Monde e Libération.



