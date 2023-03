Casino vende 12,9% de sua participação na marca brasileira Assaí

O grupo francês Casino anunciou nesta terça-feira (14) a venda de 12,9% do capital de sua marca atacadista brasileira Assaí "para acelerar a redução de sua dívida".



"Casino anuncia hoje o início da venda de parte de sua participação no Assaí por até 174 milhões de ações, que representam 12,9% do capital do Assaí, para acelerar a redução de sua dívida", afirma a empresa em um comunicado.



"Este número pode aumentar a no máximo 80 milhões de ações, que representariam 5,9% do capital do Assaí", acrescenta a nota.



Na semana passada, o grupo Casino anunciou que estudava um novo projeto de venda de parte de sua participação no Assaí, com a esperança de obter 600 milhões de dólares.



No fim de novembro, o grupo anunciou uma primeira venda de parte de sua participação por quase 500 milhões de dólares.



