Duas pessoas mortas e nove feridas após atropelamento no Canadá

Dois homens morreram e nove pedestres ficaram feridos nesta segunda-feira (13) após serem atropelados por uma caminhonete na pequena cidade canadense de Amqui, no norte de Quebec, informou a polícia.



Um homem de 38 anos foi preso no local e uma investigação foi aberta para determinar se o atropelamento foi intencional, disse à AFP a porta-voz da polícia de Quebec, Helene St. Pierre.



"Tudo indica que se trata de um evento isolado", acrescentou, confirmando que "não há mais perigo na zona e há apenas um suspeito".



O incidente aconteceu pouco depois das 15h00 do horário local. Dois dos feridos permanecem em estado crítico.



"Meu coração está com o povo de Amqui, Quebec hoje", disse o primeiro-ministro Justin Trudeau em uma mensagem no Twitter.



Testemunhas disseram à imprensa local que uma caminhonete atingiu várias pessoas que passavam em uma calçada e continuou avançando por 400 ou 500 metros, atingindo outros pedestres.



Os dois falecidos têm cerca de 60 e 70 anos. Três dos feridos são crianças, disse a polícia.