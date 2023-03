China irá retomar emissão de vistos para estrangeiros

A China irá retomar a emissão de vários tipos de visto para estrangeiros no próximo dia 15, anunciou nesta segunda-feira (13) a embaixada daquele país em Washington, levantando restrições em vigor desde o começo da pandemia.



Além da revisão e aprovação de novos documentos de viagem, os vistos emitidos antes de 28 de março de 2020 que ainda estiverem vigentes serão válidos para entrar na China, segundo a embaixada.



A China também irá retomar a possibilidade de conceder entradas sem visto a alguns tipos de viajante, como os visitantes da turística Hainan, quem viaja em cruzeiro para Xangai ou grupos de turistas procedentes de Hong Kong ou Macau.



Enquanto a maioria dos países reabriu suas fronteiras para viajantes internacionais muito antes, a China começou a abandonar as medidas drásticas que faziam parte de sua política sanitária "covid zero" no fim de 2022, após protestos populares contra as rígidas restrições domésticas.