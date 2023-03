Ucranianos completam treinamento na Espanha para operar tanques Leopard

Um grupo de soldados ucranianos conclui esta semana, na Espanha, a formação para operar os tanques de combate Leopard que os aliados ocidentais entregaram à Kiev para o enfrentamento com as forças russas, informou, nesta segunda-feira (13), o Ministério da Defesa espanhol.



Os 55 soldados ucranianos em formação chegaram à Espanha em meados de fevereiro e está previsto que voem até a Polônia, na quarta, para começar o caminho de retorno à Ucrânia e à linha de frente, segundo fontes ministeriais.



Durante esse tempo, treinaram 12 horas por dia, seis dias por semana, em uma base militar espanhola na cidade de Saragoça, explicou à imprensa, nesta segunda, o capitão Contreras, que não quis revelar seu nome de batismo, durante uma visita ao campo militar de treinamento de San Gregorio, em Saragoça.



Aos sábados, só treinavam pelas manhãs, detalhou o oficial espanhol, que esteve à frente da unidade militar que treinou os soldados ucranianos.



"Eles têm muita motivação, muita vontade de aprender, e de voltar e contribuir com a defesa de seu país", explicou o capitão Contreras.



A faixa etária dos militares ucranianos em treinamento vai de 21 a 60 anos, e todos já possuíam experiência com tanques no campo de batalha, acrescentou.



"Apesar de os tanques serem diferentes, há muitos sistemas que coincidem, e isso facilitou muito as coisas", avaliou o militar espanhol.



Os soldados ucranianos vão voltar para seu país com "um conhecimento bastante aceitável" do tanque Leopard 2A4, acrescentou.



O Ministério da Defesa espanhol tuitou que "dez tripulações de militares ucranianos terminam esta semana, em Saragoça, a formação para o manejo dos Leopard 2A4".



"Durante quatro semanas, receberam instrução técnica e tática para formar unidades operativas e concluir tarefas de manutenção", acrescentou.



O treinamento, que faz parte da assistência militar da União Europeia (UE) à Ucrânia, incluiu exercícios com simuladores e com tanques Leopard reais.



O capitão Contreras disse que sua equipe deu aos alunos ucranianos a menor formação teórica possível, "porque eles, como é compreensível, preferem a prática".



Nesta segunda, os soldados mostraram à imprensa a destreza adquirida no manejo desses veículos de combate.



O presidente de governo espanhol, Pedro Sánchez, disse, durante uma visita a Kiev em fevereiro, que a Espanha enviaria seis tanques Leopard 2A4 de imediato e que esperava poder mandar mais posteriormente.



A Alemanha resistiu inicialmente às pressões de seus aliados para autorizar o envio, mas, no início deste ano, aceitou enviar os seus próprios Leopard e autorizou as entregas de outros países.



Os soldados ucranianos afirmaram que os Leopard "têm capacidades superiores" aos tanques que tinham utilizado até agora, de acordo com o capitão espanhol.