Com demissão de Pistorius, Carsten Breuer assume comando do exército alemão

O novo ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, destituiu o então chefe do Estado-Maior do Exército, Eberhard Zorn, depois que ele fez comentários polêmicos sobre as capacidades das forças armadas russas, informaram fontes próximas à pasta nesta segunda-feira (13).



O cargo será ocupado por Carsten Breuer, general do exército alemão, declararam as mesmas fontes, sem especificar o motivo da decisão.



Em setembro, Zorn, que estava no posto desde 2018, expressou preocupação com a capacidade de os ucranianos derrotarem o exército russo, expressando medo de que Moscou abra uma nova frente na Ucrânia.



"Kaliningrado, o Mar Báltico, a fronteira finlandesa, Geórgia, Moldávia... Há muitas possibilidades. [O presidente russo, Vladimir] Putin teria as capacidades", disse em entrevista à revista alemã Focus. Ele também justificou a relutância de Berlim em entregar as armas pesadas que a Ucrânia solicita.



As declarações foram criticadas, sobretudo, pelo general americano aposentado Ben Hodges, que liderou as forças armadas dos EUA na Europa.



Zorn foi nomeado para o cargo em 2018 pela conservadora Ursula von der Leyen, então ministra da Defesa.