A Austrália vai comprar três submarinos de propulsão nuclear americanos de tipo "Virginia" com opção de compra para mais dois, anunciou o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



Os submarinos serão entregues a partir de 2030, como parte da nova aliança militar AUKUS, integrada por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, afirmou Sullivan aos jornalistas a bordo do Air Force One.