Pelo menos 66 pessoas morreram no Malawi quando o ciclone Freddy voltou ao sul da África, seguindo um caminho incomum, segundo meteorologistas, indicou um novo relatório da Cruz Vermelha nesta segunda-feira (13).



"O ciclone tropical Freddy deixou 66 mortos, 93 feridos e 16 desaparecidos no Malawi, afetando mais de 2.115 pessoas", disse a Cruz Vermelha no Twitter.



Um balanço anterior das autoridades criptografou o número de mortos em 11 no Malawi e quatro em Moçambique.