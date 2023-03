Governo sírio e ONU falharam em ajudar os sírios, afirmam investigadores da ONU

O governo sírio e as Nações Unidas falharam em ajudar os sírios após o devastador terremoto de 6 de fevereiro, disse a Comissão Internacional de Inquérito sobre a Síria nesta segunda-feira (13).



"Embora tenha havido muitos atos de heroísmo em meio ao sofrimento, testemunhamos o fracasso do governo e da comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas, em enviar rapidamente ajuda vital aos sírios", disse o presidente da Comissão, o brasileiro Paulo Pinheiro, em comunicado divulgado por ocasião da publicação de um novo relatório.



"Eles falharam em chegar a um acordo sobre uma pausa imediata nas hostilidades. Eles falharam em facilitar o transporte de ajuda vital por todas as rotas disponíveis", acusou a Comissão.



O tremor de magnitude 7,8, seguido por outro de magnitude 7,6 nove horas depois, matou cerca de 46.000 pessoas e feriu 105.000 na Turquia, segundo estimativas não definitivas.



Cerca de 6.000 pessoas também perderam a vida na Síria, segundo as autoridades.



Os Estados Unidos e a União Europeia afrouxaram as sanções impostas à Síria, que por sua vez autorizou a ONU a abrir outras passagens de fronteira para encaminhar a ajuda.



Mas a Comissão acusa o governo sírio e o exército de terem "impedido a ajuda transfronteiriça às comunidades afetadas" e o grupo jihadista Hayat Tahrir al-Cham (noroeste da Síria) de ter "rejeitado a ajuda do governo sírio".