Biden: americanos podem 'ter confiança' no sistema bancário

O presidente Joe Biden garantiu nesta segunda-feira (13) aos americanos que seu sistema bancário "é seguro" e que seus depósitos estarão disponíveis "quando precisarem", após a falência do Silicon Valley Bank (SVB), especializado no setor tecnológico.



Segundo o presidente, o governo fará todo o possível para que os poupadores recuperem seu dinheiro e, de todo modo, "os contribuintes não serão responsáveis pelos prejuízos".



"O dinheiro virá das taxas que os bancos pagam pelo seguro de depósito", afirmou.



"Vou pedir ao Congresso e aos reguladores bancários que endureçam as regras para os bancos, de modo que seja mais improvável que esse tipo de falência volte a acontecer", anunciou Biden em declarações à televisão.



Biden acrescentou que "a administração desses bancos será demitida".



O presidente dos Estados Unidos tenta reforçar a confiança no setor, o único baluarte contra um contágio em grande escala após a falência do SVB.



As autoridades tomaram medidas nos Estados Unidos e na Europa para proteger os depósitos desse banco californiano que faliu e está sob tutela pública.