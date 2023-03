Rússia e ONU negociam em Genebra extensão de acordo sobre cereais

Altos funcionários da Rússia e da ONU negociam nesta segunda-feira (13) em Genebra a extensão do acordo sobre as exportações de grãos ucranianos, que expira em 18 de março.



As negociações ocorrem na sede da ONU em Genebra e a delegação russa é chefiada pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Vershinin.



Do lado da ONU, participa o responsável pelas operações humanitárias, Martin Griffiths.



A representação russa na ONU confirmou o início do encontro, logo após a chegada de Griffiths.



Na semana passada, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, descreveu como "complicadas" as negociações para estender o acordo, que permitiu a retomada das exportações de grãos ucranianos, apesar da invasão do país.



Crucial para o abastecimento mundial de alimentos, o pacto permitiu que mais de 24 milhões de toneladas de grãos fossem exportados de portos ucranianos, de acordo com a ONU.



A Ucrânia pediu na semana passada que os esforços internacionais continuem deixando abertas as rotas marítimas do Mar Negro, usadas para o transporte de grãos.



No início de março, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, exortou no G20 a Rússia a renovar o acordo.



Moscou critica, por sua vez, que a parte do acordo que deveria autorizá-la a exportar fertilizantes sem sanções internacionais não é totalmente respeitada.