Brendan Fraser ganhou o Oscar de melhor ator por sua poderosa atuação como um homem com obesidade mórbida em "A Baleia", culminando uma notável volta por cima em sua carreira.



A estrela de sucessos dos anos 1990 como "A Múmia" passou uma década no deserto de Hollywood antes de conquistar os eleitores da Academia com sua interpretação de um professor recluso que come compulsivamente enquanto é atormentado pela dor.