'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' vence seus primeiros prêmios no Oscar

O filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" conquistou os primeiros prêmios de maior relevância do Oscar, onde é o favorito para ganhar a cobiçada estatueta de melhor filme, em uma cerimônia em Hollywood que começou com várias piadas.



Dirigida por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o filme sobre uma imigrante chinesa dona de uma lavanderia que luta contra uma vilã interdimensional rendeu as estatuetas de melhor atriz e ator coadjuvantes a Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan, respectivamente.



"Mãe, acabei de ganhar um Oscar", disse em lágrimas Quan, que recebeu uma ovação em pé da plateia de famosos presentes no Teatro Dolby, em Hollywood.



O ator vietnamita, estrela mirim na década de 1980 por "Indiana Jones e o Templo da Perdição" e "Os Goonies", selou uma comovente história de retorno após anos de ausência das telonas por não conseguir encontrar papéis.



"Minha jornada começou em um navio. Passei um ano em um campo de refugiados. E, de alguma forma, acabei aqui no maior palco de Hollywood... esse é o sonho americano!", exclamou o ator.



Apesar do esperado sucesso no Oscar, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" pode enfrentar dificuldades justamente na categoria de melhor filme, devido ao sistema de votação de "preferência", no qual os membros da Academia votam em todos os indicados, do melhor ao pior.



O sistema pode beneficiar "Nada de Novo no Front", o filme alemão produzido pela Netflix sobre a Primeira Guerra Mundial, que venceu o prêmio britânicos BAFTA e recebeu neste domingo o Oscar de melhor filme internacional.



"Top Gun: Maverick", a aclamada sequência do clássico estrelado por Tom Cruise, considerado o responsável pelo retorno dos espectadores às salas de cinema após a pandemia, também pode beneficiar-se do regulamento.



A disputa nas categorias de atuação está muito acirrada.



Cate Blanchett é a favorita para Melhor Atriz, por "Tár", mas "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" pode levar Michelle Yeoh a uma conquista histórica, como a primeira asiática a vencer esta categoria.



A estatueta de Melhor Ator será definida entre Austin Butler ("Elvis"), Brendan Frases ("A Baleia") e Colin Farrell ("Os Banshees de Inisherin").



- "Momento inesquecível" -



A cerimônia começou com uma homenagem a um dos filmes de maior bilheteria do ano, "Top Gun: Maverick". Dois caças sobrevoaram Los Angeles enquanto as maiores estrelas da cidade encontravam seus assentos no Teatro Dolby.



O anfitrião da premiação, o comediante Jimmy Kimmel, não perdeu tempo dedicando boa parte de seu monólogo de abertura a brincar sobre a agressão de Will Smith a Chris Rock no palco após uma piada sobre o cabelo da esposa do ator.



Após 'o tapa', Smith voltou ao palco para receber a estatueta de melhor ator.



"Se alguém neste teatro cometer um ato de violência a qualquer momento durante o show, receberá um Oscar e poderá fazer um discurso de 19 minutos", brincou Kimmel.



A primeira estatueta da noite foi dada a "Pinóquio de Guillermo del Toro" como melhor filme de animação.



- "Naatu Naatu" e Lady Gaga -



Um dos momentos mais emocionantes dos primeiros 90 minutos da cerimônia foi a apresentação de "Naatu Naatu", hit do filme indiano "RRR", indicado ao prêmio de melhor canção original.



Com coreografias vibrantes e mais de 20 dançarinos, os cantores Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava incendiaram o palco.



Lady Gaga, que chegou à gala apesar de inicialmente confirmar que não participaria, cantou "Hold my Hand" de "Top Gun: Maverick". E Rihanna encantou com "Lift me Up", de "Black Panther: Wakanda Forever".



Pela primeira vez, uma "equipe de crise" vai atuar nos bastidores para evitar qualquer coisa que fuja do roteiro. O objetivo da produção e do apresentador da festa, Jimmy Kimmel, é "manter a cerimônia divertida".



Se as pessoas permanecerão diante da televisão é outra questão.



Parcialmente por conta da agressão, os índices de audiência aumentaram no ano passado, mas continuaram abaixo dos ótimos números da década de 1990.