Berlim vai permitir que mulheres fiquem 'topless' em piscinas públicas

Cultura alemã encara a nudez de uma forma menos tabu (foto: Getty Images)

Em breve, as mulheres poderão nadar sem a parte de cima do biquíni nas piscinas públicas de Berlim, após uma deliberação das autoridades da cidade.

A decisão aconteceu após um processo iniciado por uma mulher que foi expulsa de uma piscina pública por tomar sol topless, ou seja, sem sutiã. Uma outra mulher disse que foi instruída a se cobrir em uma piscina coberta em dezembro.

As autoridades concordaram que as duas foram vítimas de discriminação e disseram que todos os visitantes das piscinas de Berlim agora podem usar apenas a parte de baixo do traje de banho — como os homens.

Ainda não foi anunciada uma data oficial para a entrada em vigor da nova regra.

Autoridades de Berlim têm lidado com a questão de saber até que ponto isso é permitido em piscinas municipais (foto: Getty Images)

Corpo livre

A decisão será bem recebida por aqueles que defendem o que é conhecido na Alemanha como— palavra que designa o naturismo ou nudismo, mas que em uma tradução literal significaria "cultura do corpo livre" em alemão.

Visitantes estrangeiros que visitam a Alemanha costumam ficar surpresos — e, às vezes, totalmente desconcertados — ao ver alemães nus brincando em lagos, descansando nos parques ou suando nas saunas.

Mas este é um país que considera a nudez pública em alguns ambientes tanto apropriada quanto saudável.

Autoridades locais, porém, têm lidado com a questão de saber até que ponto isso é permitido em piscinas municipais.

No verão passado, as cidades de Göttingen e Siegen já haviam permitido que as mulheres nadassem sem o sutiã.

A operadora de piscinas de Berlim, a Berliner Bäderbetriebe (BBB), na verdade não mudou suas regras, que exigem que a roupa de banho cubra os órgãos genitais.

O BBB apenas esclareceu que isso se aplica a todos os visitantes, independentemente do gênero.