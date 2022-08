Scholz surpreendido por duas ativistas de topless contra a guerra na Ucrânia

Duas ativistas surpreenderam o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, e posaram ao lado dele na frente dos fotógrafos com o peito exposto e a inscrição contra a Rússia "embargo ao gás, agora" pintada em seu peito.



As duas manifestantes aproveitaram a sessão de portas abertas organizada pelo governo neste fim de semana para entrar na chancelaria alemã e protestar contra a invasão russa da Ucrânia. As forças de segurança intervieram rapidamente e as levaram embora.



A Alemanha é fortemente dependente do gás russo e até agora não impôs um embargo total a esse recurso.



Questionado pela população neste domingo, Scholz lembrou os esforços feitos pelo seu executivo para encontrar fontes alternativas de energia, como o gás natural liquefeito, cujos primeiros terminais - que Berlim pretende começar a construir em breve - poderão estar operacionais no início de 2023.



"Depois disso, nosso problema de segurança de abastecimento pode ser resolvido no início de 2024", acrescentou o chanceler.