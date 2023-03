Príncipe Edward herda o título de duque de Edimburgo de seu pai

O príncipe Edward, o mais novo dos quatro filhos da falecida rainha Elizabeth II, adotará o título de duque de Edimburgo, mantido por seu pai, o príncipe Philip, até sua morte em abril de 2021, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (10).



"Sua Majestade, o rei, tem o prazer de conferir o Ducado de Edimburgo ao Príncipe Edward, Conde de Wessex e Forfar, por ocasião do 59º aniversário de Sua Alteza Real", anunciou a casa real britânica em um comunicado.



Edward, 13º na linha de sucessão ao trono britânico, é o irmão mais novo do novo rei Charles III, da princesa Anne e do príncipe Andrew.



Junto com sua esposa Sophie Rhys-Jones, condessa de Wessex, ele desempenha um papel discreto, mas ativo, na representação da família real, tanto no Reino Unido quanto no exterior.



Em várias ocasiões durante sua vida, o príncipe Philip disse que queria que seu título, que mantinha desde seu casamento com Elizabeth em 1947, passasse para seu filho mais novo. Philip faleceu em 9 de abril de 2021 aos 99 anos.



"Os novos duque e duquesa de Edimburgo têm orgulho de continuar o legado do príncipe Philip, de desenvolver oportunidades para que jovens de todas as origens alcancem todo o seu potencial", disse o Palácio de Buckingham.



Antes de Philip, o título pertencia ao príncipe Alfred, segundo filho da rainha Victoria (1837-1901).



