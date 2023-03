A bolsa de Nova York fechou em queda, nesta quinta-feira (9), preocupada com as dificuldades do banco californiano SVB e à espera do relatório sobre o emprego nos Estados Unidos, que será divulgado nesta sexta.



O Dow Jones fechou, assim, em baixa de 1,66%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 2,05%, e o S&P; 500 perdeu 1,85%.



