Guatemala detém e expulsa 283 migrantes a caminho dos EUA

A Guatemala interceptou e expulsou, nesta quinta-feira (9), 283 migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos de forma irregular em uma área de fronteira com Honduras, país ao qual foram devolvidos, informaram autoridades.



Os migrantes, homens, mulheres e crianças de 17 países, são em sua maioria do Haiti (103), Índia (88) e Camarões (24), disse a jornalistas a porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração (IGM), Alejandra Mena.



Segundo Mena, as operações foram realizadas em quatro hotéis da cidade de Chiquimula, cerca de 175 km por estrada a nordeste da capital guatemalteca e na fronteira com Honduras.



"Essas pessoas serão devolvidas a Honduras, país de origem, através do posto fronteiriço de Agua Caliente, Esquipulas, Chiquimula" porque permaneceram na Guatemala "irregularmente e entraram por pontos não autorizados", explicou.



Por sua vez, o porta-voz do Ministério Público, Moisés Ortiz, comentou que participaram das operações membros da Unidade de Investigação Criminal Transnacional do MP, policiais e agentes do IGM.



Além disso, as ações tiveram o apoio do Escritório de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos (HSI, na sigla em inglês).



"A operação foi realizada no seguimento de uma investigação relacionada ao tráfico ilegal de pessoas", acrescentou, sem especificar se houve detenções.



A Guatemala e os demais países centro-americanos são usados por milhares de pessoas como rota para chegar ao México e depois aos Estados Unidos, na busca por escapar da pobreza e da violência, segundo autoridades e grupos de direitos humanos.