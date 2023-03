Trump publicará suas cartas com ricos e famosos

Donald Trump publicará cerca de 150 cartas de grandes nomes da história moderna, incluindo Richard Nixon, Kim Jong-un e Oprah Winfrey, informou sua editora nesta quinta-feira (9).



"Letters to Trump" (Cartas para Trump) reúne correspondências "incríveis e muitas vezes particulares" entre o ex-presidente dos EUA e líderes mundiais, personalidades da mídia, atletas e grandes empresas, segundo a Winning Team Publishing.



O livro, que estará à venda em 25 de abril, abrange quatro décadas de correspondências e revela, por exemplo, que Winfrey disse ao líder republicano em 2000: "pena que não estamos concorrendo. Que time!".



Muitas das cartas, todas escolhidas por Trump, são de personalidades da mídia, mas outras são de grandes nomes da política como o ex-presidente Nixon, Hillary Clinton e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, disse a nota.



Seus contatos com Kim tiveram grande relevância política e até alguma excentricidade, como quando Trump disse que ele e o autoritário líder norte-coreano "estavam apaixonados" um pelo outro.



As mensagens de Kim faziam parte de documentos confidenciais do governo encontrados na mansão de Trump na Flórida no ano passado e pelos quais o ex-presidente é acusado de apropriação indébita.