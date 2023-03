JPMorgan processa ex-CEO por laços com o falecido Jeffrey Epstein

O banco JPMorgan Chase processou o ex-CEO Jes Staley por seus laços com o falecido investidor americano Jeffrey Epstein, apontando-o como o funcionário envolvido em um caso de agressão sexual contra funcionários da empresa, segundo documentos judiciais.



A gigante dos serviços financeiros está enfrentando processos judiciais em casos movidos pelas Ilhas Virgens dos Estados Unidos e por uma mulher não identificada que disse ter sido vítima do vasto esquema de tráfico sexual de Epstein, que foi coberto pela imprensa internacional e descobriu-se que envolvia um funcionário da JPMorgan.



A mulher, conhecida apenas como "Jane Doe 1", alegou que o esquema de Epstein contou com a ajuda da empresa que lhe prestava serviços financeiros enquanto sabia, por meio do funcionário, de suas atividades criminosas.



Em uma ação judicial federal em Nova York na quarta-feira, o gigante financeiro identificou Staley, a quem empregou de 1979 a 2013, como a pessoa em questão.



O processo original alega que Staley "observou pessoalmente Doe como vítima de abuso e tráfico sexual em algumas ocasiões, inclusive após sua saída do JPMorgan em 2013".



Embora o JPMorgan (JPMC) não admita nenhuma das acusações apresentadas no documento original, seu processo responsabilizaria Staley diretamente por quaisquer eventuais sanções contra a empresa.



"Em todos os momentos durante sua relação de trabalho, Staley devia lealdade ao JPMC e era obrigado a agir de boa fé no melhor interesse do JPMC", disse a empresa, acrescentando que isso incluía divulgar quaisquer fatos que pudessem prejudicar a empresa "financeiramente " ou "em sua reputação". Staley sabia dessas condições ao assinar um código de conduta anual, acrescentou.



O ex-executivo, que disse que seu último contato com Epstein foi em 2015, renunciou ao cargo de diretor do banco britânico Barclays em 2021 após uma investigação sobre seus laços com o falecido.



Epstein foi condenado na Flórida em 2008 por pagar menores por serviços sexuais exclusivos, mas cumpriu apenas 13 meses de prisão após um acordo judicial secreto.



Depois de enfrentar acusações de tráfico de menores para fins sexuais, ele escapou do julgamento após cometer suicídio em uma prisão de Nova York em agosto de 2019.