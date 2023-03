Mystic Meg, um dos ícones mundiais da astrologia, morre aos 80 anos

A editora do The Sun, Victoria Newton, disse: 'Esta é uma notícia devastadora. Perdemos um ícone' (foto: Twitter/Reprodução )





A astróloga da TV Margaret Lake, mais conhecida como Mystic Meg, morreu aos 80 anos.





Ela era uma figura conhecida da TV na década de 1990, aparecendo na Loteria Nacional e escreveu horóscopos para o Sol por mais de duas décadas. Segundo o jornal, Lake morreu na madrugada de quinta-feira, após ter sido internada no mês passado devido a uma gripe.





Seu agente Dave Shapland disse: "Sem dúvida, ela era a astróloga mais famosa da Grã-Bretanha "por um milhão de milhas".





"Ninguém chegou perto de Meg a esse respeito. Ela foi seguida por milhões neste país e também em todo o mundo.









"Ela até se tornou parte da língua inglesa - se um político, alguém do showbiz ou pessoas comuns na rua fizerem uma pergunta complicada, eles dirão 'Quem você pensa que eu sou, Mystic Meg?'





"Isso mostra o impacto que ela causou."





O ilusionista e mágico Uri Geller liderou as homenagens a Mystic Meg nas redes sociais, observando que ela era "tão identificável pelo nome e pela imagem".





"A cartomante quintessencial que trouxe mistério e mística para milhões de crentes. Ela desafiou os céticos sombrios, assim como seus fãs", escreveu ele. "Muito amor e energia positiva, Meg, em sua jornada."

A editora do The Sun, Victoria Newton, disse: "Esta é uma notícia devastadora. Perdemos um ícone. Por mais de duas décadas, Mystic Meg tem sido uma coluna de leitura obrigatória e a consolidou como a astróloga mais famosa da Grã-Bretanha. "Ela era uma verdadeira profissional cuja orientação ajudou nossos leitores diariamente - nossa bolsa postal é prova disso."Nascido em 1942 em Lancashire, Lake foi talvez mais conhecido por apresentar Mystic Meg Predicts na National Lottery de 1994 a 2000, que foi ao ar na BBC One. Ele viu Mystic Meg fazer uma leitura de 45 segundos durante a qual ela tentou prever fatos sobre o futuro ganhador da loteria, antes que os números fossem sorteados.Seu lugar regular foi abandonado pela BBC em uma reformulação do programa em 1997, mas no ano seguinte ela voltou para um esboço ao lado do apresentador Bradley Walsh.Ela também foi astróloga do News of the World até seu fim em 2011 e suas previsões também apareceram em publicações na Austrália e nos Estados Unidos. Em sua prática, trabalhou com runas, bolas de cristal, I Ching, tarô e numerologia.De acordo com os mapas astrológicos, o signo da Mystic Meg era Leão. Ao longo dos anos, ela também lançou vários livros, incluindo Mystic Meg's Astrolife e Mystic Meg's Lucky Numbers For Love Life And The Lottery. Um vencedor anterior da loteria creditou a Mystic Meg por induzi-la a verificar seu bilhete depois que ela o escondeu em uma lata de biscoito ao lado de sua cama.Depois que Mary Jones, mãe de quatro filhos, de Gwynedd, North Wales, ganhou £ 9,3 milhões em 2004, ela disse: "Li Mystic Meg no The Sun e dizia não se esqueça de verificar seu bilhete de loteria. Não pude acreditar. quando percebi que tinha se tornado realidade."