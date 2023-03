Suíça abre investigação sobre conluio de preços por empresas de perfumes

A autoridade antitruste da Suíça está investigando empresas de perfumes do país, da Alemanha e dos Estados Unidos sob acusações de conluio para fixar preços e restringir a livre concorrência, disse o órgão fiscalizador suíço nesta quarta-feira (8).



A Comissão de Concorrência (COMCO) "tem evidências de que várias empresas ativas na produção de perfumes violaram as leis de cartéis", escreveu em um comunicado.



A agência cita como empresas envolvidas as suíças Firmenich International e Givaudan, as americanas International Flavors & Fragrances e a alemã Symrise.



"Foram realizadas buscas em diferentes locais", disse a COMCO, que afirma ter consultado previamente as organizações homólogas da União Europeia, dos Estados Unidos e do Reino Unido.



"Há suspeitas de que essas empresas coordenaram sua política de preços, proibiram seus concorrentes de fornecer a certos clientes e limitaram a produção de certos perfumes", disse a comissão.



"No âmbito da investigação, será examinado se de fato existem restrições à concorrência proibidas pela lei antitruste", acrescentou.



As duas empresas suíças citadas na investigação estão entre as líderes desse setor.



Fundada em 1895, a Firmenich é uma empresa familiar por trás de perfumes de sucesso como Angel de Thierry Mugler, Acqua di Gio de Armani e Flower de Kenzo. Atualmente está negociando uma fusão com a holandesa DSM.



