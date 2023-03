Petróleo tem forte queda por perspectiva de juros mais altos nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta terça-feira, após os comentários do presidente do Federal Reserve sugerindo uma nova aceleração do ritmo de aumento dos juros, o que poderia afetar a demanda pelo produto.



O barril do Brent para entrega em maio perdeu 3,4%, a US$ 83,29, e o do WTI para entrega em abril caiu 3,6%, a US$ 77,58.



Acima de tudo, uma subida dos juros pode pesar na maior economia do mundo, aumentando o custo do crédito para as famílias e empresas, pesando na atividade e, em última análise, no consumo de petróleo, uma perspectiva que obscurece as previsões dos investidores, "justamente quando o mercado começa a se preparar para a temporada de grandes viagens de carro durante o verão", destacou John Kilduff, da Again Capital.