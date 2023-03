EUA anuncia ajuda de US$ 26 milhões para refugiados rohingyas

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (7), US$ 26 milhões (R$ 135 milhões) em uma nova ajuda humanitária aos refugiados rohingyas de Bangladesh e região.



"Este novo financiamento permitirá aos nossos parceiros humanitários continuar salvando vidas e prestando assistência às comunidades afetadas em ambos os lados da fronteira em Mianmar e Bangladesh", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, acrescentando que a nova ajuda aumenta a assistência humanitária dos Estados Unidos para os rohingyas para US$ 2,1 bilhões desde agosto de 2017.



Estima-se que 1 milhão de rohingyas vivam em campos superlotados em Bangladesh, após fugirem da perseguição a essa comunidade muçulmana em Mianmar, o que provocou uma das piores crises humanitárias do mundo.



Os refugiados vivem em condições precárias e dependem de ajuda internacional. O Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA) anunciou recentemente uma redução das rações alimentares em março, devido à falta de financiamento.