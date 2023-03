Kiev afirma ter identificado suposto soldado ucraniano executado em vídeo

A Ucrânia afirmou nesta terça-feira (07) ter identificado o suposto soldado que teve a execução filmada e altamente compartilhada nas redes sociais, o que provocou indignação e levou as autoridades a pedirem uma investigação.



A filmagem parece mostrar um soldado ucraniano de pé em uma trincheira, fumando um cigarro e executado após dizer "Glória à Ucrânia".



Autoridades ucranianas acusaram as forças russas.



O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para abrir uma investigação.



"Segundo dados preliminares, o executado é um soldado da 30ª brigada mecanizada, Tymofiy Mykolayovych Shadura", informou o exército ucraniano nesta terça-feira (7) no Telegram.



As forças armadas informaram que o militar desapareceu em 3 de fevereiro, enquanto participava de combates nas redondezas de Bakhmut, no leste da Ucrânia.



"A confirmação final da identidade será estabelecida assim que o corpo for devolvido", a fonte acrescentou no comunicado.



Kiev comunicou que o corpo do soldado está em uma zona atualmente controlada pelas tropas russas.



A AFP não pôde verificar de maneira independente o local nem a data de gravação do vídeo, nem se elas mostravam um prisioneiro de guerra ucraniano, como afirmam as autoridades da Ucrânia.



O presidente ucraniano Volodimir Zelensky alegou na segunda-feira (6) que o vídeo mostrava a "morte brutal" de um soldado ucraniano pelas forças russas.



"Vamos encontrar os assassinos", afirmou.



Moscou e Kiev já se acusaram várias vezes de ter assassinado prisioneiros de guerra, desde o começo da ofensiva russa na ucrânia em fevereiro de 2022.