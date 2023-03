Ataque israelense paralisa aeroporto da cidade síria de Aleppo

O aeroporto de Aleppo, norte da Síria, interrompeu a operações nesta terça-feira (7) após um ataque de Israel, informou o ministério sírio da Defesa.



"Às 2H07 (20H07 de Brasília, segunda-feira) o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir do Mediterrâneo (...) contra o aeroporto internacional de Aleppo", afirmou o ministério em um comunicado.



O ataque provocou danos materiais e deixou o aeroporto sem condições de operar, destacou a agência, que não citou vítimas.



A cidade de Aleppo foi muito afetada pelo terremoto que devastou no dia 6 de fevereiro várias regiões do norte da Síria e do sul da Turquia.



Mais de 80 aviões de ajuda humanitária pousaram no aeroporto de Aleppo nos últimos 30 dias, informou à AFP Suleiman Khalil, funcionário do ministério sírio dos Transportes.



"Nenhum avião de ajuda conseguirá pousar antes que os danos sejam reparados", acrescentou Khalil.



Questionado pela AFP, um porta-voz militar israelense se recusou a comentar.



Em um comunicado, o ministério das Relações Exteriores da Síria chamou o ataque israelense de "crime duplo, contra um aeroporto civil e também um dos principais canais usados para o envio de ajuda humanitária" às vítimas do terremoto de 6 de fevereiro.



Em Teerã, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Naser Kanaani, disse que o ataque é "um claro exemplo de crime contra a humanidade" por ter como alvo uma infraestrutura essencial para a chegada de ajuda humanitária.



Nos últimos anos, Israel executou centenas de ataques aéreos neste país, tanto contra alvos sírios como contra as forças do Irã e do movimento libanês Hezbollah, aliados de Damasco.



Israel justifica os ataques com a alegação de que deseja impedir que o Irã avance até sua fronteira.