Controle de Bakhmut é crucial para avanço da ofensiva na Ucrânia,afirma ministro russo

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, afirmou nesta terça-feira (7) que a tomada da cidade ucraniana de Bakhmut, cenário de combates há vários meses, é crucial para o avanço da ofensiva no leste do país.



"Esta cidade é um importante centro de defesa para as tropas ucranianas no Donbass. Capturá-la permitirá novas operações ofensivas que entrem nas linhas de defesa das Forças Armadas da Ucrânia", declarou Shoigu durante um encontro com vários comandantes militares.



Bakhmut é alvo de uma ofensiva russa de vários meses que destruiu grande parte da cidade. Nas últimas semanas, os russos registraram pequenos avanços e parece que já controlam os acessos norte, leste e sul da localidade.



As tropas do grupo paramilitar Wagner executam o ataque, que está provocando baixas consideráveis, segundo o fundador da empresa, Yevgueni Prigozhin.



Há algumas semanas, Prigozhin acusou o comando militar da Rússia de não fornecer uma quantidade suficiente de munições para seus combatentes em Bakhmut.



As autoridades ucranianas anunciaram na segunda-feira que não pretendem abandonar a cidade e planejam o envio de reforços.



De acordo com fontes do governo de Kiev, a batalha estaria enfraquecendo as tropas russas, que registraram muitas baixas, apesar de a localidade não representar nenhum interesse estratégico evidente.



Ao mesmo tempo, a Ucrânia aguarda a chegada em breve de novas armas ocidentais e afirma que está preparando uma contraofensiva.



De acordo com Kiev, Bakhmut tem atualmente menos de 4.000 civis. Antes da intervenção militar russa, a cidade tinha quase 70.000 habitantes.