Ataque israelense paralisa aeroporto da cidade síria de Aleppo

O aeroporto de Aleppo, norte da Síria, interrompeu a operações nesta terça-feira (7) após um ataque de Israel, informou a agência estatal síria SANA.



"Às 2H07 (20H07 de Brasília, segunda-feira) o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir do Mediterrâneo (...) contra o aeroporto internacional de Aleppo", afirmou a SANA, que citou uma fonte militar.



O ataque provocou danos materiais e deixou o aeroporto sem condições de operar, destacou a agência, que não citou vítimas.



A cidade de Aleppo foi muito afetada pelo terremoto que devastou no dia 6 de fevereiro várias regiões do norte da Síria e do sul da Turquia.



Mais de 80 aviões de ajuda humanitária pousaram no aeroporto de Aleppo nos últimos 30 dias, informou à AFP Suleiman Khalil, funcionário do ministério sírio dos Transportes.



"Nenhum avião de ajuda conseguirá pousar antes que os danos sejam reparados", acrescentou Khalil.



Nos últimos anos, Israel executou centenas de ataques aéreos neste país, tanto contra alvos sírios como contra as forças do Irã e do movimento libanês Hezbollah, aliados de Damasco.



O exército de Israel, país fronteiriço com a Síria, não comenta os ataques, mas reconheceu que executou centenas de operações desde 2011, quando teve início a guerra na Síria.



Israel justifica os ataques com a alegação de que deseja impedir que o Irã avance até sua fronteira.