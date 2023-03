Canadá investigará suposta ingerência chinesa nas eleições

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (6) um conjunto de medidas para esclarecer as acusações de ingerência chinesa nas duas últimas eleições federais de seu país.



As medidas incluem a nomeação nos próximos dias de um relator especial independente, que deverá "fazer recomendações especializadas sobre a proteção de nossa democracia", declarou Trudeau.



O primeiro-ministro acrescentou que também encomendou dois comitês para investigar a suposta interferência estrangeira.



Os partidos da oposição têm pedido um inquérito público independente há vários dias, após comunicados da mídia canadense com base em relatórios de inteligência.



Uma das primeiras missões do relator especial será assessorar o governo sobre os próximos passos, incluindo uma possível consulta pública.



"Seja uma investigação ou uma revisão judicial, vamos cumprir suas recomendações", disse Trudeau, que descreve as alegações de interferência como "sérias" e "preocupantes".



Trudeau encarregou os legisladores do comitê parlamentar de segurança nacional de investigar novamente as alegações, depois de entregar um relatório em 2019 recomendando que o governo fizesse mais.



"Qualquer ataque ou tentativa de ataque contra nossa democracia é inaceitável", declarou Trudeau, observando que "o governo chinês e outros regimes como o Irã ou a Rússia tentaram interferir não apenas em nossa democracia, mas em nosso país em geral".



"Não é um problema novo", acrescentou.



Nas últimas semanas, a mídia canadense publicou artigos baseados em vazamentos de serviços de inteligência sobre supostas tentativas de Pequim de interferir nas eleições federais de 2019 e 2021, por meio de financiamento secreto ou envolvimento na campanha de alguns candidatos.



As autoridades chinesas denunciaram "fortemente" as acusações, chamando-as de "difamatórias".



Na semana passada, um relatório independente afirmou que houve tentativas de interferência, mas que não afetaram o resultado das eleições.