Mais de 100 menores migrantes são abandonados em estrada no México

Autoridades mexicanas encontraram mais de 100 menores sem a companhia de parentes adultos em um grupo de 343 centro-americanos amontoados em um caminhão abandonado no leste do país, informou o governo nesta segunda-feira (6).



"Tratam-se de 103 menores desacompanhados, a maioria procedente da Guatemala", informou o Instituto Nacional de Migração do México (INM).



Também viajavam no caminhão 212 adultos originários de Guatemala, Honduras, El Salvador e Equador, bem como mais 28 pessoas, "que formam vários núcleos familiares de Guatemala e El Salvador", detalhou a autoridade migratória.



O veículo, localizado na noite de ontem em uma estrada do estado de Veracruz, estava sem o motorista, mas agentes do INM e a promotoria local detectaram a presença de pessoas no trailer.



"Os migrantes usavam pulseiras coloridas como meio de identificação", destaca o comunicado. Esses acessórios costumam ser entregues por traficantes que transportam estrangeiros até a fronteira do México com os Estados Unidos.



A caçamba do caminhão contava com um piso duplo de estruturas metálicas e ventiladores ancorados na parte inferior, além de aberturas de ventilação no teto, informou o INM.



Os menores que viajavam sozinhos e as famílias ficaram sob a tutela de autoridades de assistência social em Veracruz, enquanto os adultos definirão sua situação legal perante a autoridade migratória, acrescentou a dependência.



Milhares de migrantes que cruzam o México em uma tentativa de chegar nos Estados Unidos se veem, por vezes, obrigados a viajar de forma clandestina e amontoados em caminhões e outros veículos. Em seu trajeto, enfrentam, ainda, o perigo de circular por rotas controladas por grupos criminosos que, muitas vezes, buscam sequestrá-los ou extorqui-los.