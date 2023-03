Mulher Vuitton deslumbra com óculos luminosos em Paris

A maison Louis Vuitton apresentou, nesta segunda-feira (6), como proposta para o próximo inverno uma mulher que usa óculos luminosos, em seu desfile na Semana de Moda de Paris.



Diante de Zendaya, Catherine Deneuve e Pharrell Williams, nomeado recentemente diretor criativo das coleções masculinas da Vuitton, o estilista da linha feminina, Nicolas Ghesquière, apresentou no Musée d'Orsay um guarda-roupa elegante, com formas inesperadas, em tons de marrom e cinza.



Os bordados na altura das mangas e os acessórios com brilhos deram um toque inovador à coleção, como óculos que iluminam e dão destaque para o rosto.



As saias eram na altura dos joelhos e o estilo se torna clássico, uma tendência na Semana de Moda parisiense. As botas eram tricolores e se transformaram em sapatos com meias incorporadas, dando um toque jovial à mulher.



"O que é o estilo francês?", perguntou Nicolas Ghesquière em um comunicado. "A questão permanece em aberto, e, dentro deste enigma, reside o fascínio que desperta", acrescentou.



"Nicolas Ghesquière mostrou sua habilidade inata de brincar com as formas e proporções inesperadas", destacou Simon Longland, diretor de compras da loja de departamentos londrina Harrods, em nota enviada à AFP.



