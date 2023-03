A Nicarágua cancelou, nesta segunda-feira (6), a pessoa jurídica de 18 associações sindicais de empresários, entre elas o COSEP, que reúne as demais câmaras patronais, segundo uma resolução publicada no jornal oficial La Gaceta.



Fazendo alusão a descumprimentos da legislação e à falta de transparência, a decisão do ministério do Governo (Interior) priva de pessoa jurídica praticamente todas as associações empresariais do país e se soma a outras medidas do governo do presidente Daniel Ortega, que o isolaram internacionalmente.