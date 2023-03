Assassino em série Pedrinho Matador é morto em São Paulo

Um homem que confessou mais de 100 assassinatos e que, após cumprir mais de quatro décadas de prisão, reuniu milhares de seguidores nas redes sociais, foi baleado e morto na região metropolitana de São Paulo, informaram as autoridades nesta segunda-feira (6).



Pedro Rodrigues Filho, conhecido como "Pedrinho Matador", era considerado o maior assassino em série do Brasil, de acordo com a imprensa, à qual deu várias entrevistas durante e após o período em que esteve na prisão.



Ele confessou ter matado sua primeira vítima no início da adolescência e depois assassinou seu próprio pai. Dezenas de seus crimes foram cometidos dentro da cadeia, segundo a imprensa.



Após 42 anos preso, ficou em liberdade em 2018, e começou uma nova fase nas redes sociais, mostrando sua vida e comentando crimes famosos. Seu perfil no Kwai, uma plataforma de vídeos curtos, tem mais de 267 mil seguidores.



"Pedrinho Matador" participou, ainda, de um documentário que está sendo produzido sobre sua vida pelo cineasta Fernando Grostein.



A Polícia Civil de São Paulo informou que está investigando o homicídio do homem de 68 anos, ocorrido no domingo em Mogi das Cruzes, cidade nos arredores da capital paulista.



"A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e os suspeitos fugiram logo após o crime", disse, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.



A especialista em criminologia e escritora Ilana Casoy, autora de "Serial Killers: Made in Brazil", afirmou que Pedrinho era um vingador que matava pessoas que considerava indesejáveis na sociedade.



"Acaba exercendo fascínio nas pessoas. É reflexo da sociedade que a gente tem, de um país onde só 10% dos homicídios são resolvidos", disse Casoy, citada pela Folha de S. Paulo.