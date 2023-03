Primeiro-ministro grego pede à Suprema Corte que priorize processos de acidente de trem

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, pediu à Suprema Corte que dê "máxima prioridade" aos processos aos criminais relacionados ao trágico acidente de trem da semana passada, informou seu gabinete nesta segunda-feira.



"O povo grego quer o esclarecimento imediato dos incidentes criminais relacionados com este acidente trágico", escreveu Mitsotakis em uma carta ao procurador do tribunal após o acidente que deixou pelo menos 57 mortos e provocou indignação popular.



A carta especifica que a investigação do tribunal é um processo separado do iniciado por um grupo de especialistas designado pelo governo.



No domingo, Mitsotakis pediu perdão às famílias das vítimas do pior acidente ferroviário da história da Grécia. No mesmo dia, manifestantes entraram em confronto com a polícia em Atenas.



A tragédia aconteceu na terça-feira à noite, quando um trem de carga colidiu com um trem de passageiros com quase 350 pessoas a bordo, muitos deles estudantes.