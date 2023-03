Fuga de extremistas na Mauritânia termina com dois policiais mortos

Uma fuga organizada por quatro extremistas na Mauritânia no domingo terminou com dois policiais mortos, informou o ministério do Interior nesta segunda-feira.



"Às 21H00, em 5 de março de 2023, quatro terroristas conseguiram fugir da prisão de Nuakchott após agredir os guardas, o que provovou um tiroteio que deixou dois mortos entre os policiais e outros dois feridos", informou o ministério em um comunicado.



As identidades dos fugitivos não foram divulgadas, mas dois deles foram condenados à morte, informou uma fonte que pediu anonimato.



A mesma fonte disse que o veículo dos extremistas foi encontrado ao nordeste da capital, Nuakchott.



O país não aplica a pena de morte desde 1987.



A Mauritânia não registra um ataque extremista desde 2011, mas tem fronteira com o Mali, país afetado por uma insurreição jihadista desde 2012, que também tem consequências em outros países da região.