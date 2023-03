Funcionários da Cruz Vermelha são sequestrados no Mali (CICR)

Dois funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foram sequestrados neste sábado no Mali, anunciou a filial local da organização no Twitter.



"Confirmamos o sequestro de dois de nossos colegas nesta manhã entre Gao e Kidal", no nordeste do país africano, informou a agência, pedindo para que não se especule sobre o caso, para "não colocar em risco a sua solução".



Aminata Alassane, relações públicas do CICV Mali, confirmou o sequestro: "O CICV lamenta e pede a libertação de seus colaboradores."



Desde 2012, o Mali enfrenta uma crise de segurança. A violência, que inclui o sequestro de estrangeiros e locais, é comum tanto nos pedidos de resgate quanto em represálias.



