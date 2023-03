Nikki Haley ataca Donald Trump por sua idade de olho em candidatura republicana

Sem citá-lo diretamente, a pré-candidata republicana à presidência dos Estados Unidos, Nikki Haley, intensificou, nesta sexta-feira (3), seus ataques a Donald Trump, pedindo aos conservadores que confiem em "uma nova geração".



A ex-governadora da Carolina do Sul criticou os resultados obtidos pelos republicanos nas últimas eleições, nas quais Trump, 76, representou o partido. "Se estão cansados de perder, confiem em uma nova geração", pediu, durante o encontro anual do partido, realizado no subúrbio de Washington.



Nikki, 50, nomeada por Trump embaixadora na ONU em 2017, é a primeira candidata de peso a desafiar o ex-presidente na disputa pela candidatura republicana para as eleições presidenciais de 2024. A republicana fez da idade de Trump seu principal ponto para atacá-lo, voltando a pedir, nesta sexta-feira, "testes de aptidão mental" para políticos com mais de 75 anos.



O ex-presidente subirá ao palco na tarde deste sábado, para o discurso de encerramento do evento, o que mostra a influência que ele continua exercendo, mais de dois anos após deixar o cargo.