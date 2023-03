França adverte contra 'narcoturismo' após encontrar toneladas de cocaína em praias

As pessoas que buscarem pacotes de cocaína no litoral norte da França, onde já foram encontradas mais de 2 toneladas desde o último domingo, enfrentam riscos judiciais e de saúde, advertiram as autoridades nesta sexta-feira (3).



Há vários dias, surgiram na região pessoas que aparentemente estão buscando parte de um carregamento de drogas, suscitando medo e suspeitas na população.



"Vemos pessoas encapuzadas passeando. A gente fica com um pouco de medo", afirmou Odile Lezevielle, uma moradora de 66 anos.



Três pessoas vestidas de preto e encapuzadas caminhavam nesta sexta-feira pela praia quase vazia de Néville-Sur-Mer (Canal da Mancha), apesar do vento frio, constatou um jornalista da AFP.



"No geral, as pessoas vêm pescar, mas não isso [cocaína]", brincou Jacques Hébert, de 75 anos, morador da localidade vizinha de Réville.



A Justiça alertou para os riscos deste "narcoturismo": "Estar em posse de um desses sacos e transportá-lo é um crime passível de dez anos de prisão", advertiu o promotor Philippe Astruc.



"Atualmente, desconheço o grau de pureza dessa cocaína. Mas sabemos por experiência que, quando chega à Europa, a cocaína tem um grau de pureza de 80% a 90%, o que significa que seu uso no estado em que se apresenta é mortal", acrescentou.



O juiz lembrou que, durante uma "maré branca" anterior, que espalhou um carregamento de cocaína ao longo de centenas de quilômetros do litoral atlântico francês, um homem morreu após consumir a droga encontrada em uma praia.



A origem da cocaína encontrada entre domingo e quarta-feira nas praias da Normandia ainda é desconhecida e a investigação tenta determinar se toda a droga procede de um mesmo carregamento.



As autoridades recolheram um total de 2,038 toneladas do entorpecente (804 kg no domingo e 1.234 kg na quarta-feira) e multiplicaram as patrulhas e os voos de helicóptero para tentar avistar outros pacotes.



A descoberta e sua divulgação "estão trazendo pessoas", considerou o morador de Réville, para quem a presença das forças da ordem era tranquilizadora: "Os gendarmes estão lá, vendo as pessoas encapuzadas."



Este caso representa um pouco mais de 7% das apreensões de cocaína feitas em 2022 na França. Segundo o último balanço oficial, 27,7 toneladas da droga foram interceptadas, 5% a mais que em 2021.



O transporte marítimo é a principal porta de entrada para a droga na França, com 75,4% das quantidades apreendidas no ano passado.