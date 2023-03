Pelo menos 14 pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas, nesta sexta-feira (3), em um incêndio em um depósito de combustíveis em Jacarta, capital da Indonésia - informaram as Forças Armadas.



"Até o momento, há 14 vítimas fatais" e pelo menos 42 feridos, disse o chefe do Estado-Maior do Exército, general Dudung Abdurachman, sobre o incêndio nas instalações da estatal petrolífera Pertamina.



Segundo o general, o fogo já foi controlado pelos bombeiros.