Chanceler japonês compara aliança Quad aos Beatles

O ministro das Relações Exteriores do Japão comparou a aliança Quad, que reúne Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, aos Beatles, em uma reunião com seus colegas na Índia, nesta sexta-feira (3).



"É mais ou menos como uma banda, como os Beatles. Os integrantes são fixos e tocam juntos (há mais de) 10 anos", disse Yoshimasa Hayashi em resposta a uma pergunta durante o chamado Diálogo Raisina, fórum organizado em Nova Délhi.



"Mas é mais um tipo de grupo solto, mesmo dentro dos Beatles, Paul McCartney pôde lançar um disco solo", acrescentou o ministro japonês.



A aliança Quad foi apresentada pelo falecido primeiro-ministro japonês Shinzo Abe como uma aliança de democracias.



A China considera o grupo uma ferramenta para conter sua influência. Seus membros negam, contudo, qualquer intenção hostil e enfatizam que não se trata de uma aliança militar, mas de cooperação em áreas como produção de vacinas e coordenação de ajuda em caso de catástrofe.



Amante da música, Hayashi é um pianista talentoso que impressionou seus colegas do G7 com uma interpretação improvisada de "Imagine", de John Lennon, quando eles se reuniram em 2021 em Liverpool, cidade natal da banda britânica.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, guitarrista e autor de canções clássicas inspiradas no rock, fez comentários parecidos com os de Hayashi, embora menos musicais.



"Nós realmente vemos (nossa aliança) como uma geometria variável", disse ele.



"Há diferentes grupos de países: algumas alianças informais, outras associações mais flexíveis, alguns trabalham juntos de forma bilateral, outros, em agrupamentos um pouco maiores", comentou.



"A ideia é garantir que estamos preparados para enfrentar qualquer desafio", completou Blinken.