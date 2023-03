Biden mantém suspense sobre lançamento oficial de campanha

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu a entender mais uma vez, nesta quinta-feira (2), que tentará a reeleição em 2024, mas sem apresentar uma data para o lançamento oficial da campanha.



Ao ser questionado por um jornalista sobre quando anunciaria sua candidatura, Biden respondeu: "Quando eu anunciar".



A pergunta foi dirigida ao presidente em um dos corredores do Congresso, onde Biden mantinha uma reunião com senadores do Partido Democrata.



O político de 80 anos e seu entorno já deixaram claro que, salvo grandes surpresas, a dúvida já não é se ele concorrerá novamente, mas quando vai anunciar sua candidatura.



Biden confia em seu equilíbrio entre o econômico e o social para ganhar eleitores. E também nas diferenças com seu antecessor, o ex-presidente republicano Donald Trump, que já concorre à indicação de seu partido para 2024.



É provável que Biden também considere que a maioria dos presidentes americanos tentou um segundo mandato, com vitória na maior parte dos casos.



Contudo, sua idade avançada continua sendo uma das principais preocupações do eleitorado.



De acordo com seu último checkup médico, Biden goza de boa saúde. O octogenário já é o presidente de mais idade no exercício do cargo da história do país.