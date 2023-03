AB InBev registra aumento de 13% do lucro líquido em 2022

O grupo AB InBev, líder mundial do setor de cervejas, registrou no ano passado um aumento de 13% do lucro líquido, a 6,4 bilhões de dólares (33,3 bilhões de reais), impulsionado por volumes de venda recordes.



A empresa de capital belga e brasileiro, conhecida pelas marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, afirmou que está "em uma posição favorável para continuar com um crescimento rentável e sustentado" em 2023, depois de ser beneficiada pelo aumento no consumo mundial de cerveja desde 2021.



AB InBev, com sede em Louvain (centro da Bélgica), registrou aumento do volume mundial de bebidas de 2,3% em 2022, a 595 milhões de hectolitros, após um avanço de 9,6% no ano anterior.



As vendas aumentaram 6,4%, a 57,8 bilhões de dólares (300 bilhões de reais), em ritmo mais acelerado que o volume, beneficiadas pela alta dos preços com a estratégia de desenvolvimento de marcas premium.



O avanço foi impulsionado pelas marcas Corona e Stella Artois, que registraram aumento de 18,6% e 11,7% nas vendas, respectivamente, nos mercados de exportação.



As vendas da Budweiser cresceram 2,5% fora dos Estados Unidos, apesar do impacto das restrições pela pandemia na China, o principal mercado da marca.



O grupo afirma que tem mais de dois bilhões de consumidores de suas bebidas em 150 países.



