Estudo calcula número de árvores no Sahel para lutar contra desertificação

Uma técnica que combina imagens de satélite e inteligência artificial calculou, pela primeira vez, o número de árvores em uma ampla região da África Subsaariana, uma pesquisa que pode ser chave para lutar contra a desertificação, segundo um estudo publicado na revista científica Nature nesta quarta-feira (1º).



Segundo a pesquisa, existem 9,9 bilhões de árvores neste amplo território que corresponde quase à totalidade da superfície da China. A região, de cerca de 10 milhões de km², liga o oceano Atlântico com o mar Vermelho.



A modo de exemplo, a Amazônia tem cerca de 400 bilhões de árvores.



Nas regiões áridas, as árvores capturam o carbono durante muito mais tempo que as plantas herbáceas e outras espécies vegetais. Porém, individualmente, armazenam relativamente pouco carbono, afirma o estudo.



Na região analisada, as árvores capturam um total de 840 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, de acordo com os pesquisadores. Em comparação, as florestas da França retêm cerca de 2,4 bilhões de toneladas.



Os cientistas usaram a inteligência artificial para analisar mais de 300.000 imagens de satélite e determinar a superfície coberta pelas árvores.



Os dados permitirão melhorar o acompanhamento dos programas de conservação florestal e, portanto, abrir caminho para desenvolver melhores políticas de proteção.