Província canadense anuncia que fornecerá métodos anticoncepcionais gratuitos

A província de Colúmbia Britânica anunciou na terça-feira (28) que distribuirá métodos anticoncepcionais gratuitos pela primeira vez no Canadá, em um momento em que os direitos das mulheres enfrentam restrições no vizinho Estados Unidos.



Qualquer pessoa com seguro de saúde poderá apresentar uma receita para os anticoncepcionais gratuitos a partir de 1º de abril, disse a ministra das Finanças da província, Katrine Conroy.



"Quando se trata do essencial, ter controle total sobre seus direitos reprodutivos está no topo da lista. Muitas vezes esses direitos são atacados", disse Conroy ao parlamento provincial.



A ministra acrescentou que na Colúmbia Britânica "estão acabando os dias de transferir esses custos para mulheres e pessoas trans e não binárias".



Os métodos contraceptivos cobertos incluem a maioria das pílulas hormonais, implantes, injeções e dispositivos intrauterinos, além da pílula do dia seguinte.



O governo provincial calcula que aqueles que usam pílulas anticoncepcionais podem economizar 10.000 dólares canadenses (7.353 dólares americanos) durante a vida sob as as novas regras.



Medidas semelhantes foram adotadas em países europeus como França, Reino Unido e Alemanha.