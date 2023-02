Exército ucraniano descreve situação 'extremadamente tensa' ao redor de Bakhmut

O exército da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que a situação é "extremamente tensa" ao redor de Bakhmut, cidade do leste da Ucrânia que os russos tentam controlar há vários meses e onde avançaram nas últimas semanas.



"A situação ao redor de Bakhmut é extremamente tensa. Apesar de sofrer baixas significativas, o inimigo enviou as unidades de ataque melhor preparadas (do grupo paramilitar) Wagner para tentar romper as defesas de nossas tropas e cercar a cidade", afirmou o comandante das forças terrestres da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi.



Desde o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil), as tropas de Moscou tentam tomar Bakhmut, uma cidade que virou um símbolo da luta pelo controle da região do Donbass (leste).



Nas últimas semanas, as tropas russas avançaram lentamente em direção à cidade industrial, que tinha 70.000 habitantes antes da invasão russa, que começou há um ano.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, admitiu na segunda-feira que a situação das tropas do país na região de Bakhmut está "cada vez mais complicada".



Os russos conseguiram cortar várias rotas importantes para o abastecimento das tropas ucranianas.



O fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueny Prigozhin, reivindicou no sábado a tomada da localidade de Yahidne, na periferia norte de Bakhmut.