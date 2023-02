Casa Branca dá prazo de 30 dias para que agências federais cumpram veto ao TikTok

(foto: NICOLAS ASFOURI / AFP)

A Casa Branca anunciou um prazo de 30 dias para que as agências federais retirem o aplicativo TikTok de todos os dispositivos eletrônicos do governo, para cumprir um veto determinado pelo Congresso dos Estados Unidos.A China criticou a decisão do governo americano, por considerar que pretende "suprimir de maneira irracional as empresas de outros países".A diretora do gabinete de administração e orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, divulgou um memorando que determina "remover e desabilitar as instalações" do aplicativo nos dispositivos operados pelas agências governamentais, assim como "proibir o tráfego de internet" a partir dos dispositivos para o aplicativo."Rejeitamos de modo veemente a prática equivocada dos Estados Unidos de generalizar o conceito de segurança nacional, abusar do poder estatal e suprimir de maneira irracional as empresas de outros países", disse Mao Ning, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.O veto não é aplicado às empresas nos Estados Unidos que não estão associadas ao governo federal ou aos milhões de cidadãos que usam o aplicativo, muito popular.No entanto, um projeto de lei apresentado recentemente ao Congresso pode proibir de fato o TikTok neste país, de acordo com a União Americana de Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês)."O Congresso não deve censurar plataformas inteiras e privar os americanos de seu direito constitucional à liberdade de expressão", afirmou Jenna Leventoff, conselheira de políticas da organização, em um comunicado."Temos o direito de usar o TikTok e outras plataformas para trocar nossos pensamentos, ideias e opiniões com pessoas de todo o país e do mundo", acrescentou.O TikTok, que pertence ao grupo de tecnologia chinês ByteDance, virou um alvo político por preocupações de que o aplicativo poderia ser utilizado para espionagem ou propaganda pelo Partido Comunista Chinês.A lei assinada pelo presidente Joe Biden no mês passado proíbe o uso do TikTok em dispositivos eletrônicos oficiais, assim como sua utilização na Câmara de Representantes e no Senado.As preocupações de segurança nacional sobre uma suposta espionagem chinesa aumentaram após um incidente com um balão do país asiático que atravessou o espião aéreo americano - e depois foi abatido.O governo do Canadá proibiu o uso do TikTok em todos os smartphones e outros dispositivos, alegando temores sobre o acesso de Pequim aos dados dos usuários.