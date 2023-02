Ator Woody Harrelson, de Jogos Vozares, surpreende com discurso antivacina

"Eu joguei o roteiro fora. Quero dizer, quem iria acreditar nessa ideia maluca?" (foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

O ator Woody Harrelson, 61, abriu com um discurso antivacina a edição do último sábado do programa Saturday Night Live (NBC). Ele é responsável por fazer o monólogo que inicia cada episódio da atração.

"A última vez que fiz o SNL foi por volta do Dia de Ação de Graças de 2019, três anos atrás, e você não vai acreditar no que aconteceu depois do show. Fui caminhar na maior parte desta cidade, o Central Park, encostei numa árvore e comecei a ler o roteiro mais louco", começou Harrelson em seu discurso.

"O roteiro era assim: os maiores cartéis de drogas do mundo se unem e compram toda a mídia, todos os políticos e obrigam todas as pessoas do mundo a ficarem trancadas em suas casas. E as pessoas só podem sair se pegarem as drogas do cartel e continuarem a tomá-las indefinidamente", acrescentou, numa comparação velada, porém clara, com a política de imunização contra a COVID-19.

"Eu joguei o roteiro fora. Quero dizer, quem iria acreditar nessa ideia maluca? Ser forçado a usar drogas? Eu faço isso voluntariamente o dia todo", completou o ator, ironizando o próprio passado de uso de drogas.