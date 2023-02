'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' vence o prêmio do Sindicato dos Produtores

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" recebeu no sábado (26) o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores (PGA) de Hollywood, mais uma vitória para a produção de ficção científica que é considerada a favorita para o Oscar.



O filme surreal sobre uma família imigrante, proprietária de uma lavanderia e que luta contra um demônio interdimensional, se tornou o queridinho do circuito de prêmios nos Estados Unidos nas últimas semanas deixando para trás grandes produções como "Top Gun: Maverick".



O prêmio, recebido na cerimônia repleta de estrelas do 'Producers Guild Awards' (PGA) em Beverly Hills, segue a tendência estabelecida por premiações similares, incluindo a do Sindicato dos Diretores, e posiciona "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" como o favorito para o Oscar, que acontece em 12 de março.



"Caras, isto é insano. Isto é insano!", afirmou o produtor Jonathan Wang, ao lado das estrelas Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.



O prêmio do PGA é considerado o termômetro mais preciso para o Oscar de melhor filme a cada ano, a estatueta mais cobiçada de Hollywood.



Doze dos últimos 15 filmes que venceram o prêmio dos produtores repetiram o triunfo na categoria de melhor filme do Oscar, incluindo os dois últimos laureados: "No Ritmo do Coração" e "Nomadland".



No Oscar, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" enfrenta na principal categoria produções como "Os Banshees de Inisherin", "Nada de Novo no Front", "Os Fabelmans" e "Top Gun: Maverick".



"Pinóquio", do diretor mexicano Guillermo del Toro, venceu o PGA na categoria filme de animação. "Navalny", sobre o crítico do Kremlin e detido Alexei Navalny, venceu na categoria melhor documentário.



Nas categorias de televisão do PGA, "The White Lotus" venceu o prêmio de série de drama, "The Bear" triunfou como série de comédia e "The Dropout" foi a vencedora como melhor série limitada.